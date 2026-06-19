Os setores de serviços e indústria geraram 2.054 postos de trabalho em São José dos Campos em 2026, de janeiro a abril, e foram responsáveis por 99% do saldo positivo da cidade no acumulado do ano – 2.061 (sem contar o saldo negativo).

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De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, São José registra saldo de 1.794 empregos gerados de janeiro a abril, com 1.715 vagas abertas no setor de serviços e 339 na indústria.