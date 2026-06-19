Os setores de serviços e indústria geraram 2.054 postos de trabalho em São José dos Campos em 2026, de janeiro a abril, e foram responsáveis por 99% do saldo positivo da cidade no acumulado do ano – 2.061 (sem contar o saldo negativo).
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De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, São José registra saldo de 1.794 empregos gerados de janeiro a abril, com 1.715 vagas abertas no setor de serviços e 339 na indústria.
A construção civil teve um saldo mínimo de sete vagas e o comércio encerrou o quadrimestre com saldo negativo de 258 empregos. A agropecuária cortou nove postos de trabalho no período.
Em abril, São José tinha um estoque de 213.124 empregos formais, sendo que 52% desses postos estão em serviços (112.518). O comércio tinha 45.254 empregos (21%), a indústria chegou a 40.955 (19%), a construção civil a 13.794 (6%) e a agropecuária tinha 603 postos (0,28%).
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Cidade lidera a abertura de empregos no Vale
São José lidera o grupo de 27 cidades do Vale do Paraíba que tiveram saldo positivo de emprego de janeiro a abril, com 1.794 postos de trabalho gerados no quadrimestre. Na sequência, estão Taubaté (1.409), Tremembé (1.214) e Guaratinguetá (565).
Outras 12 cidades tiveram saldo negativo no primeiro quadrimestre, com pior desempenho em Caraguatatuba (-1.062), Jacareí (-983), Ubatuba (-647), São Sebastião (-283) e Ilhabela (-119).