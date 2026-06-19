Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e prenderam dois procurados pela Justiça. As prisões ocorreram na quinta-feira (18), uma no bairro Vila Buck e outra no Santa Edwiges.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A primeira ocorrência foi registrada pela manhã. O suspeito foi abordado pela equipe e confirmou-se um mandado de prisão por violência doméstica. O outro foragido foi abordado durante a noite e, após consultas aos sistemas criminais, constatou-se que ele era procurado por homicídio.