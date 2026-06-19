19 de junho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

PM prende dois procurados pela Justiça no mesmo dia em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e prenderam dois procurados pela Justiça. As prisões ocorreram na quinta-feira (18), uma no bairro Vila Buck e outra no Santa Edwiges.

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A primeira ocorrência foi registrada pela manhã. O suspeito foi abordado pela equipe e confirmou-se um mandado de prisão por violência doméstica. O outro foragido foi abordado durante a noite e, após consultas aos sistemas criminais, constatou-se que ele era procurado por homicídio.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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