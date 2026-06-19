19 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem se esconde embaixo de carro, mas morre após tiros em Pinda

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangada
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi baleado e morreu em Moreira César, Pindamonhangaba.

O crime ocorreu na rua Maria Aparecida Souraty Santori, conhecida como rua Quatro, no residencial Liberdade, na tarde de quinta-feira (18).

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A vítima tentou fugir dos tiros, protegendo-se embaixo de um Renault Sandero vermelho estacionado em frente a uma oficina. O carro ficou com diversas marcas de disparos.

A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada pelas autoridades, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A autoria e a motivação dos disparos permanecem desconhecidas. O caso foi registrado como homicídio.

O local foi preservado por equipes da Polícia Militar para o trabalho da perícia. A investigação deve buscar imagens de câmeras de segurança, ouvir moradores, analisar vestígios no local e reunir dados sobre a rotina da vítima.

O caso foi registrado em menos de 24 horas após outra ocorrência com tiros na cidade, mas a polícia ainda não esclareceu se há ligação entre elas.

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