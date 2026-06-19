Um homem foi baleado e morreu em Moreira César, Pindamonhangaba.

O crime ocorreu na rua Maria Aparecida Souraty Santori, conhecida como rua Quatro, no residencial Liberdade, na tarde de quinta-feira (18).



Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp