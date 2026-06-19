Equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem por possuir mandado de prisão em aberto e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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A ocorrência teve início durante patrulhamento de rotina, nessa quinta-feira (18), quando os policiais localizaram um veículo Citroen/C3 imobilizado no acostamento da rodovia, necessitando de auxílio mecânico. A equipe parou para prestar o devido apoio ao usuário e, ato contínuo, procedeu à identificação e abordagem padrão.