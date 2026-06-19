Equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem por possuir mandado de prisão em aberto e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
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A ocorrência teve início durante patrulhamento de rotina, nessa quinta-feira (18), quando os policiais localizaram um veículo Citroen/C3 imobilizado no acostamento da rodovia, necessitando de auxílio mecânico. A equipe parou para prestar o devido apoio ao usuário e, ato contínuo, procedeu à identificação e abordagem padrão.
Durante as consultas aos sistemas de segurança, verificou-se que havia um mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor do condutor, expedido em virtude de dívida alimentícia.
Em continuidade à fiscalização, os policiais realizaram os procedimentos detalhados de identificação veicular. Foi constatado que as placas ostentadas pelo carro não condiziam com os demais elementos identificadores do automóvel.
A vistoria técnica revelou que os sinais identificadores originais correspondiam, na verdade, a outro veículo registrado com uma placa diferente, configurando o crime de adulteração.
Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao condutor pelo crime, além do cumprimento do mandado judicial. Cientificado de seu direito constitucional de permanecer calado, o homem foi conduzido, juntamente com o veículo, para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de São José dos Campos.