19 de junho de 2026
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INCÊNDIO

Condutor passa mal após carro pegar fogo em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Carro pegou fogo na rua Maria Pedrina Pimenta, no bairro das Palmeiras
Carro pegou fogo na rua Maria Pedrina Pimenta, no bairro das Palmeiras

Um veículo utilitário que transportava materiais para reciclagem pegou fogo em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada por volta das 12h05 de quinta-feira (18), quando o carro seguia pela rua Maria Pedrina Pimenta, no bairro das Palmeiras. O motorista precisou ser encaminhado para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, encontrou populares já tentando combater as chamas. Após rescaldo, o local foi deixado em segurança.

O condutor, de 50 anos, que sofre de problemas cardíacos, passou mal e precisou ser socorrido pela equipe de resgate e encaminhado a um posto médico.

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