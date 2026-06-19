Um veículo utilitário que transportava materiais para reciclagem pegou fogo em Caraguatatuba.
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A ocorrência foi registrada por volta das 12h05 de quinta-feira (18), quando o carro seguia pela rua Maria Pedrina Pimenta, no bairro das Palmeiras. O motorista precisou ser encaminhado para atendimento médico.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, encontrou populares já tentando combater as chamas. Após rescaldo, o local foi deixado em segurança.
O condutor, de 50 anos, que sofre de problemas cardíacos, passou mal e precisou ser socorrido pela equipe de resgate e encaminhado a um posto médico.