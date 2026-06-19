Moradores de Taubaté atendidos pela ESF (Estratégia Saúde da Família) Jaraguá serão direcionados para a unidade ESF Santa Isabel. A mudança ocorre a partir de segunda-feira (22), para que a unidade receba obras de manutenção e ampliação.

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As obras na ESF Jaraguá devem ocorrer ao longo de oito meses. Inicialmente, com a demolição dos pisos, paredes, esquadrias e bancadas. Após essa fase, serão construídos acessos com rampas, escadas, portões e outros.