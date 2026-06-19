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Taubaté: ESF Jaraguá inicia reforma e transfere pacientes

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Pacientes da ESF Jaraguá serão atendidos na ESF Santa Isabel durante reforma
Pacientes da ESF Jaraguá serão atendidos na ESF Santa Isabel durante reforma

Moradores de Taubaté atendidos pela ESF (Estratégia Saúde da Família) Jaraguá serão direcionados para a unidade ESF Santa Isabel. A mudança ocorre a partir de segunda-feira (22), para que a unidade receba obras de manutenção e ampliação.

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As obras na ESF Jaraguá devem ocorrer ao longo de oito meses. Inicialmente, com a demolição dos pisos, paredes, esquadrias e bancadas. Após essa fase, serão construídos acessos com rampas, escadas, portões e outros.

Serão construídos novos consultórios para atendimento odontológico e ginecológico, sala de coleta, banheiros adaptados, salas de vacinação, espera, almoxarifado, além de nova pintura e substituição do telhado.

Os custos da obra são de cerca de R$ 640 mil, provenientes de emenda parlamentar.

A ESF Santa Isabel, que acolherá os pacientes durante os trabalhos, fica na Rua José Martins Ronconi, nº 151, e funciona das 7h às 16h.

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