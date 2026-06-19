Moradores de Taubaté atendidos pela ESF (Estratégia Saúde da Família) Jaraguá serão direcionados para a unidade ESF Santa Isabel. A mudança ocorre a partir de segunda-feira (22), para que a unidade receba obras de manutenção e ampliação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As obras na ESF Jaraguá devem ocorrer ao longo de oito meses. Inicialmente, com a demolição dos pisos, paredes, esquadrias e bancadas. Após essa fase, serão construídos acessos com rampas, escadas, portões e outros.
Serão construídos novos consultórios para atendimento odontológico e ginecológico, sala de coleta, banheiros adaptados, salas de vacinação, espera, almoxarifado, além de nova pintura e substituição do telhado.
Os custos da obra são de cerca de R$ 640 mil, provenientes de emenda parlamentar.
A ESF Santa Isabel, que acolherá os pacientes durante os trabalhos, fica na Rua José Martins Ronconi, nº 151, e funciona das 7h às 16h.