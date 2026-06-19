19 de junho de 2026
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Família busca por Gabriele, desaparecida há 10 dias em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Arquivo pessoal
Gabriele desapareceu em São José dos Campos
Gabriele desapareceu em São José dos Campos

A adolescente Gabriele, de 14 anos, deixou a casa onde mora, no bairro Jardim Majestic, em São José dos Campos, na manhã do dia 10 de junho.

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Desde então, a família não tem mais notícia de seu paradeiro e vive momentos de angústia enquanto aguarda seu retorno.

A mãe, Stefani, pede que quem tiver qualquer informação entre em contato com ela pelo telefone (12) 981322149 ou com a polícia pelo 190.

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