As meninas do São José Basket perderam para o Sesi Araraquara por 59 a 48 na noite desta quinta-feira (18), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pelo jogo 1 das quartas de final da LBF (Liga de Basquete Feminino), temporada 2026. Débora, das visitantes, foi a cestinha do jogo, com 17 pontos.
Com esse resultado, o time da região passa a ser obrigado a vencer os dois jogos previstos fora de casa para se classificar. Como o Araraquara tem melhor campanha, tem o direito de fazer dois jogos diante de sua torcida.
Agora, o segundo jogo acontece domingo (21), a partir das 19h, em Araraquara. Se perder, o São José estará eliminado.
Nesta quinta, as joseenses até fizeram um bom primeiro quarto, com equilíbrio, mas o Araraquara ainda fechou com dois pontos a mais: 13 a 11.
Depois, no segundo quarto, o São José melhorou o aproveitamento ofensivo, fez 20 a 17 e foi para o intervalo com um ponto a mais: 31 a 30.
Mas, no segundo tempo, o Araraquara voltou mais ligado e as joseenses não conseguiram acompanhar. Com placar de 17 a 6 para as visitantes, a diferença foi para dez pontos ao final do terceiro período: 47 a 37.
Nos dez minutos finais, a reação do São José ficou mais difícil e as visitantes conseguiram comprovar o favoritismo para vencer.
- Jogo 1: 18/6 - São José Basketball 48 x 59 Sesi Araraquara - Ginásio do Teatrão
- Jogo 2: 21/6 (domingo) às 19h - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP
- Jogo 3: 23/6 (terça-feira) às 19h30 - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP*
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