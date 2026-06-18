As meninas do São José Basket perderam para o Sesi Araraquara por 59 a 48 na noite desta quinta-feira (18), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pelo jogo 1 das quartas de final da LBF (Liga de Basquete Feminino), temporada 2026. Débora, das visitantes, foi a cestinha do jogo, com 17 pontos.

Com esse resultado, o time da região passa a ser obrigado a vencer os dois jogos previstos fora de casa para se classificar. Como o Araraquara tem melhor campanha, tem o direito de fazer dois jogos diante de sua torcida.

Agora, o segundo jogo acontece domingo (21), a partir das 19h, em Araraquara. Se perder, o São José estará eliminado.