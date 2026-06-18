A Prefeitura de São José dos Campos promove neste domingo (21) uma ação de vacinação contra a gripe no Shopping Jardim Oriente. A campanha será realizada das 13h30 às 18h30 e é aberta para pessoas a partir de 6 meses de idade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vacinação acontecerá próximo à Praça de Eventos, ao lado da loja Oscar Calçados. A iniciativa busca ampliar o acesso ao imunizante para moradores que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante a semana.