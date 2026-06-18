A Prefeitura de São José dos Campos promove neste domingo (21) uma ação de vacinação contra a gripe no Shopping Jardim Oriente. A campanha será realizada das 13h30 às 18h30 e é aberta para pessoas a partir de 6 meses de idade.
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A vacinação acontecerá próximo à Praça de Eventos, ao lado da loja Oscar Calçados. A iniciativa busca ampliar o acesso ao imunizante para moradores que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante a semana.
A vacina contra a influenza está disponível para toda a população desde o dia 1º de junho. A imunização ajuda a reduzir os riscos de complicações causadas pela doença.
Segundo a prefeitura, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários, formados por gestantes, crianças e idosos, está em 47,05%. Até esta quinta-feira (18), foram aplicadas 84.048 doses nesse público. No total, 148.221 pessoas receberam a vacina no município.
Além da ação no shopping, a vacinação é oferecida nas 40 UBSs Resolve e nas cinco Unidades Avançadas da cidade, de segunda a sexta-feira. O atendimento para imunização é encerrado uma hora antes do fechamento de cada unidade.
Os moradores podem receber a vacina em qualquer unidade de saúde, independentemente da região onde moram. A plataforma Vacina Rápida, disponível no site da prefeitura e no aplicativo Saúde na Mão, informa a disponibilidade de doses e o tempo médio de espera em cada local.
As vacinas também são aplicadas no Colégio Tableau, na região central da cidade, das 19h às 21h30. No local, também estão disponíveis imunizantes contra febre amarela, hepatite B, difteria e tétano, além da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
A Secretaria de Saúde orienta a população a manter medidas de prevenção, como higienizar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, consumir água regularmente e manter os espaços residenciais limpos.