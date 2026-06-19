Um homem de 30 anos foi preso sob suspeita de tentar matar uma criança de três anos após um incidente ocorrido em um zoológico. O menino sofreu ferimentos graves e permanece internado em estado crítico, porém estável, segundo informações das autoridades.

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O caso aconteceu em Huntingdonshire, na Inglaterra, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Londres. De acordo com a Polícia de Cambridgeshire, a criança acabou dentro do recinto destinado aos crocodilos do zoológico.