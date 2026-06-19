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CRIME

Jogou criança de 3 anos aos crocodilos no zoológico e foi preso

Por Da Redação | Huntingdonshire, INGLATERRA
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jogou criança de 3 anos aos crocodilos no zoológico e foi preso
Jogou criança de 3 anos aos crocodilos no zoológico e foi preso

Um homem de 30 anos foi preso sob suspeita de tentar matar uma criança de três anos após um incidente ocorrido em um zoológico. O menino sofreu ferimentos graves e permanece internado em estado crítico, porém estável, segundo informações das autoridades.

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O caso aconteceu em Huntingdonshire, na Inglaterra, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Londres. De acordo com a Polícia de Cambridgeshire, a criança acabou dentro do recinto destinado aos crocodilos do zoológico.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h24. Em nota, a polícia informou que iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do episódio e confirmou a prisão de um homem da região de Norfolk por suspeita de tentativa de homicídio.

Segundo a inspetora Verity McCann, responsável pelo caso, não há indícios de que o suspeito e a criança se conhecessem. Os investigadores também estão ouvindo testemunhas que estavam no local no momento da ocorrência.

O menino foi socorrido e encaminhado ao Hospital Addenbrooke’s, onde segue recebendo atendimento médico. A polícia informou ainda que presta apoio à família da criança durante as investigações.

Após o incidente, o zoológico anunciou o fechamento temporário da área onde ficam os crocodilos. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a direção informou que seus pensamentos estão voltados para a recuperação do menino e para seus familiares.

O estabelecimento abriga mais de 100 animais de diferentes espécies e segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso.

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