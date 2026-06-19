A morte de um adolescente de 15 anos em um acidente envolvendo a delegação de basquete de Juazeiro do Norte gerou comoção entre familiares, amigos e moradores. Entre os relatos que ganharam repercussão após a tragédia está o da mãe do jovem, que contou ter acordado durante a madrugada para fazer uma oração pelo filho, sem saber do que acontecia naquele momento.
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O adolescente, identificado como Matheus Henrique Ferreira Martins, viajava com a equipe de basquete de Juazeiro do Norte após a conquista da Copa Sobral 2026. O grupo retornava para casa quando ocorreu o acidente na CE-187, nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará.
Segundo relato compartilhado pela mãe, Fabiana Martins, ela despertou durante a madrugada da última segunda-feira (15) e sentiu a necessidade de rezar pelo filho. Horas depois, recebeu a notícia da morte do adolescente.
Em uma publicação nas redes sociais, a mãe relembrou a frase que disse durante a oração: “Acredita que estou orando por você”. A mensagem passou a ser compartilhada por familiares, amigos e pessoas que acompanharam a história.
Matheus integrava a delegação que representava o município em competições esportivas e retornava de Sobral após a conquista do torneio. A morte do jovem provocou manifestações de pesar de colegas de equipe, moradores e representantes da comunidade esportiva.
A tragédia mobilizou a população de Juazeiro do Norte, que prestou homenagens ao adolescente e às demais vítimas envolvidas no acidente. O caso segue repercutindo em diversas cidades do Ceará.