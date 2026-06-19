A morte de um adolescente de 15 anos em um acidente envolvendo a delegação de basquete de Juazeiro do Norte gerou comoção entre familiares, amigos e moradores. Entre os relatos que ganharam repercussão após a tragédia está o da mãe do jovem, que contou ter acordado durante a madrugada para fazer uma oração pelo filho, sem saber do que acontecia naquele momento.

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O adolescente, identificado como Matheus Henrique Ferreira Martins, viajava com a equipe de basquete de Juazeiro do Norte após a conquista da Copa Sobral 2026. O grupo retornava para casa quando ocorreu o acidente na CE-187, nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará.