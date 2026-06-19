Uma mulher de 60 anos confessou ter matado um homem de 58 anos com quem mantinha um relacionamento há mais de duas décadas. A prisão ocorreu após o avanço das investigações da Polícia Civil, que reuniu imagens e outras evidências relacionadas ao crime.
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O caso foi registrado em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A vítima, identificada como Dirson Cardoso, conhecido como "Feijão", foi encontrada morta dentro do próprio carro, atingida por dois disparos na região do pescoço.
De acordo com a investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal, imagens de segurança mostraram uma mulher deixando o veículo após o crime e caminhando pela região. A suspeita foi identificada como Rosangela Schafranski, de 60 anos, natural do Paraná.
Segundo a Polícia Civil, os dois mantinham um relacionamento há mais de 22 anos, que estaria passando por conflitos recentes. A principal linha de investigação aponta que a mulher teria marcado um encontro com a vítima antes da execução.
Após ser localizada, Rosangela confessou o crime aos investigadores. Conforme apurado pela polícia, ela retornou para casa depois da ação e teria lavado as roupas utilizadas e limpado a arma usada no homicídio. O caso segue sob investigação para o esclarecimento de todos os detalhes e da motivação do assassinato.