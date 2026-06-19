Uma mulher de 60 anos confessou ter matado um homem de 58 anos com quem mantinha um relacionamento há mais de duas décadas. A prisão ocorreu após o avanço das investigações da Polícia Civil, que reuniu imagens e outras evidências relacionadas ao crime.

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O caso foi registrado em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A vítima, identificada como Dirson Cardoso, conhecido como "Feijão", foi encontrada morta dentro do próprio carro, atingida por dois disparos na região do pescoço.