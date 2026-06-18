Um homem foi preso após confessar ter agredido o próprio filho, um bebê de nove meses, que morreu pouco tempo depois de ser levado para atendimento médico. O caso foi registrado na quarta-feira (17) e está sendo investigado pelas autoridades.

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A ocorrência aconteceu em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, o pai relatou em depoimento que agrediu a criança após perder o controle da situação enquanto tentava fazê-la dormir.