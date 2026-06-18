18 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

'Fiz besteira'; pai vai à polícia e confessa morte de filho bebê

Por Da Redação | Trindade (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Fiz besteira'; pai vai à polícia e confessa morte de filho bebê
'Fiz besteira'; pai vai à polícia e confessa morte de filho bebê

Um homem foi preso após confessar ter agredido o próprio filho, um bebê de nove meses, que morreu pouco tempo depois de ser levado para atendimento médico. O caso foi registrado na quarta-feira (17) e está sendo investigado pelas autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência aconteceu em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, o pai relatou em depoimento que agrediu a criança após perder o controle da situação enquanto tentava fazê-la dormir.

De acordo com as investigações iniciais, o bebê foi deixado desacordado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo próprio pai. Em seguida, o homem procurou um posto da Polícia Militar Rodoviária na GO-060 e informou aos policiais que havia cometido um erro.

A criança recebeu atendimento médico, mas não resistiu. A morte foi confirmada cerca de uma hora após a entrada na unidade de saúde.

As identidades do bebê e do pai não haviam sido divulgadas oficialmente até a última atualização do caso. A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência e aguarda a conclusão dos laudos periciais.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function renderizarEmbed() in /var/www/html/exibeNoticia.php:527 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/html/exibeNoticia.php on line 527