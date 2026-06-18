Um homem de 37 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (18) enquanto dirigia um veículo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Os autores do crime fugiram e eram procurados pelas forças de segurança.
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O homicídio ocorreu no bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Charles de Sena Lopes.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Nas gravações, três homens aparecem aguardando a passagem do veículo. Quando Charles trafegava pela Rua Seis, os suspeitos se aproximaram e efetuaram diversos disparos.
Segundo relato de uma testemunha à polícia, o homem havia deixado a residência da namorada e seguia para retornar ao sistema prisional após passar alguns dias em saída temporária.
Informações preliminares levantadas pela Polícia Militar apontam que Charles morava na Vila Ventosa e possuía antecedentes criminais.
Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar atenderam a ocorrência. De acordo com os primeiros levantamentos, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Salgado Filho.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu 11 cápsulas de munição. Os peritos constataram que a vítima foi atingida por quatro disparos. O caso será investigado para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.
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