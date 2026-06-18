Um homem de 37 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (18) enquanto dirigia um veículo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Os autores do crime fugiram e eram procurados pelas forças de segurança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio ocorreu no bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Charles de Sena Lopes.