Um estudante foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (17) enquanto estava em frente a uma instituição de ensino. A vítima foi surpreendida por criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos.
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O crime aconteceu em frente a uma unidade do Grau Técnico, na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo informações preliminares, o jovem usava o uniforme da instituição quando foi abordado pelos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação.
As gravações mostram que um dos ocupantes da motocicleta desceu do veículo, caminhou até a vítima e realizou os disparos. O estudante morreu no local. A identidade dele não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização do caso.
No momento do crime, outros alunos estavam na área externa da unidade de ensino. A ocorrência provocou correria entre estudantes e testemunhas que presenciaram a execução.
Um dos suspeitos foi detido logo após o homicídio por um policial que estava de folga e passava pela região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação do crime e identificar possíveis envolvidos.
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