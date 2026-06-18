Um estudante foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (17) enquanto estava em frente a uma instituição de ensino. A vítima foi surpreendida por criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos.

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O crime aconteceu em frente a uma unidade do Grau Técnico, na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.