Um homem de 46 anos foi preso após agredir a própria mãe, de 69 anos, na terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu agressões físicas e foi atingida por golpes de capacete durante uma discussão envolvendo a guarda da neta.

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O caso aconteceu em Guaraí, no estado do Tocantins. De acordo com a polícia, o suspeito estaria sob efeito de álcool e tentou sair de motocicleta levando a filha. A avó da criança, que possui a guarda provisória da menina, tentou impedir a ação e acabou sendo atacada.