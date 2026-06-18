Um homem de 46 anos foi preso após agredir a própria mãe, de 69 anos, na terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu agressões físicas e foi atingida por golpes de capacete durante uma discussão envolvendo a guarda da neta.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Guaraí, no estado do Tocantins. De acordo com a polícia, o suspeito estaria sob efeito de álcool e tentou sair de motocicleta levando a filha. A avó da criança, que possui a guarda provisória da menina, tentou impedir a ação e acabou sendo atacada.
Ainda conforme o relato da vítima, o homem desferiu socos e golpes de capacete contra ela. Durante o episódio, também teria danificado móveis e utensílios da residência e arremessado uma fruta em sua direção.
Na tentativa de escapar das agressões, a idosa buscou abrigo em uma borracharia. No entanto, segundo a PM, o suspeito a localizou e voltou a agredi-la. Imagens de câmeras de segurança registraram a ocorrência e mostram uma pessoa tentando intervir em defesa da vítima.
A mulher relatou dores na cabeça, nos braços e nas costas. Ela foi encaminhada à delegacia junto com o suspeito.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no contexto da Lei Maria da Penha e será investigado pelas autoridades competentes.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function renderizarEmbed() in /var/www/html/exibeNoticia.php:527 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/html/exibeNoticia.php on line 527