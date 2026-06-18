Uma advogada criminalista de 45 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro na tarde de terça-feira (16). Após o crime, o homem, de 59 anos, tirou a própria vida. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O crime ocorreu em um estacionamento no centro de Governador Valadares, em Minas Gerais. A vítima foi identificada como Ana Paula Rocha.
De acordo com as informações divulgadas até o momento, antes dos disparos o autor teria gravado um vídeo e enviado o conteúdo a familiares para apresentar sua versão dos acontecimentos.
Após atirar contra a ex-companheira, o homem morreu no local. Ana Paula era mãe de três filhos. A morte da advogada causou repercussão na cidade e na região. A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso e trabalha para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.
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