Uma advogada criminalista de 45 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro na tarde de terça-feira (16). Após o crime, o homem, de 59 anos, tirou a própria vida. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu em um estacionamento no centro de Governador Valadares, em Minas Gerais. A vítima foi identificada como Ana Paula Rocha.