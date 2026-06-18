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INVERNO

Após queda de temperatura, Jacareí antecipa ‘Operação Inverno’

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Após queda de temperatura, Jacareí antecipa ‘Operação Inverno’
Após queda de temperatura, Jacareí antecipa ‘Operação Inverno’

A Prefeitura de Jacareí antecipou o início da Operação Inverno 2026 devido à previsão de queda nas temperaturas nos próximos dias. A ação começa nesta quinta-feira (18) e contará com atendimento noturno da equipe de Abordagem Social, das 18h às 22h.

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A iniciativa tem como objetivo ampliar o atendimento à população em situação de rua durante o período de frio. As equipes vão oferecer encaminhamento aos serviços de assistência social para reduzir os riscos provocados pela exposição às baixas temperaturas.

Segundo a administração municipal, o trabalho será reforçado durante os dias mais frios, período em que também aumenta a incidência de doenças respiratórias.

Durante a operação, as pessoas atendidas poderão ser encaminhadas para a Casa de Passagem, que oferece pernoite, alimentação, banho, kit de higiene pessoal e roupas.

O Serviço Especializado de Abordagem Social funciona na Rua Paulo Costa, 51, no Centro de Jacareí. A população pode acionar as equipes pelos telefones (12) 3951-6811, das 8h às 17h, e (12) 99156-0089, das 18h às 22h.

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