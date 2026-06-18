A Prefeitura de Jacareí antecipou o início da Operação Inverno 2026 devido à previsão de queda nas temperaturas nos próximos dias. A ação começa nesta quinta-feira (18) e contará com atendimento noturno da equipe de Abordagem Social, das 18h às 22h.

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A iniciativa tem como objetivo ampliar o atendimento à população em situação de rua durante o período de frio. As equipes vão oferecer encaminhamento aos serviços de assistência social para reduzir os riscos provocados pela exposição às baixas temperaturas.