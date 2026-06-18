18 de junho de 2026
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PRESO

Suspeito de matar homem em pista de skate na região e preso

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso
Homem foi preso

Um homem de 30 anos, investigado por um homicídio ocorrido no último dia 14, em Ubatuba, foi preso pelas forças de segurança no bairro Rio Escuro. O crime aconteceu nas proximidades da pista de skate do município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é apontado como autor de um homicídio qualificado cometido com golpes de arma branca. Antes do ataque, ele também teria efetuado dois disparos contra a vítima e a ex-namorada dela. A motivação do crime seria ciúmes.

Após o homicídio, a Polícia Civil de Ubatuba iniciou as investigações sob coordenação da delegada Ana Carolina. Com base nos elementos reunidos durante o trabalho investigativo, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que acabou sendo deferida.

Com o mandado judicial expedido, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar passaram a atuar de forma integrada, compartilhando informações e realizando diligências. O trabalho conjunto resultou na localização e captura do investigado no bairro Rio Escuro.

Após a prisão, o homem foi levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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