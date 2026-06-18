Um homem de 30 anos, investigado por um homicídio ocorrido no último dia 14, em Ubatuba, foi preso pelas forças de segurança no bairro Rio Escuro. O crime aconteceu nas proximidades da pista de skate do município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é apontado como autor de um homicídio qualificado cometido com golpes de arma branca. Antes do ataque, ele também teria efetuado dois disparos contra a vítima e a ex-namorada dela. A motivação do crime seria ciúmes.

Após o homicídio, a Polícia Civil de Ubatuba iniciou as investigações sob coordenação da delegada Ana Carolina. Com base nos elementos reunidos durante o trabalho investigativo, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que acabou sendo deferida.