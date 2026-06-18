Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (18) em ocorrências registradas dentro da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). As circunstâncias das mortes ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

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Os casos aconteceram nas dependências da Ceagesp, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste da capital paulista.