Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (18) em ocorrências registradas dentro da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). As circunstâncias das mortes ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
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Os casos aconteceram nas dependências da Ceagesp, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste da capital paulista.
Segundo informações preliminares, uma das vítimas teria sido atingida durante uma briga envolvendo uma faca. A outra morte pode ter sido causada por um mal súbito, com suspeita inicial de infarto.
Equipes de segurança e de atendimento de emergência foram acionadas para o local e realizaram os primeiros procedimentos de investigação e atendimento.
Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas oficialmente. A Polícia deve apurar as circunstâncias dos dois casos e confirmar as causas das mortes.