Apresentado oficialmente como novo treinador do São José para a disputa da Copa Paulista nesta semana, Wilson Júnior afirmou que chega ao clube motivado para desenvolver um trabalho de longo alcance e conquistar a confiança da torcida por meio de resultados dentro de campo.
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O treinador retorna ao clube onde atuou como goleiro em 2003 e destacou a satisfação por voltar a uma casa que conhece bem. “Fiquei muito feliz de voltar. É uma casa que eu já conheço. É um privilégio terminar a carreira de jogador, seguir como treinador e depois retornar a clubes onde tive a oportunidade de atuar”, afirmou.
Wilson ressaltou que traz ao São José a experiência acumulada ao longo dos últimos anos como treinador. “Trago uma bagagem de anos de trabalho, em diferentes divisões e estados, para fazer um grande trabalho. Estou muito motivado e empolgado com tudo que está sendo oferecido aqui”, disse. A Águia do Vale estreia no dia 20 de julho, fora de casa, em visita ao São Caetano,às 15h.
Confiança será conquistada com resultados
Durante a coletiva, o treinador foi questionado sobre a desconfiança de parte da torcida, especialmente em razão de passagens recentes por outros clubes e também pelo fato de ter treinado o rival Taubaté. Para ele, a resposta precisa ser dada dentro de campo. No primeiro semestre, esteve no comando do São Bento, que acabou rebaixado para a Série A-3, com uma campanha muito fraca. “Não tem muito segredo. Futebol é feito de resultado. Temos que conseguir resultados para conquistar a confiança de todos”, afirmou.
Wilson também evitou discutir números de trabalhos anteriores e preferiu destacar as condições encontradas no São José. “Neste momento, o que eu tenho que fazer é mostrar trabalho. Tudo que você começa a falar sobre números pode soar como desculpa. O importante é mostrar trabalho no dia a dia e apresentar resultados”, declarou.
Estrutura foi decisiva para aceitar o convite
Um dos pontos mais enfatizados pelo treinador foi a estrutura encontrada no clube. Segundo ele, essa condição foi determinante para aceitar o desafio. “Eu estava precisando de um clube que me desse condição de pensar apenas em futebol. Infelizmente, em alguns lugares você acaba tendo que pensar em outras situações que não são responsabilidade do treinador, e isso atrapalha os resultados”, afirmou.
Wilson acrescentou que encontrou no São José um ambiente alinhado com sua forma de trabalhar. “Era o que eu estava precisando: estar com pessoas que têm a mesma ideia que eu e em um clube que vai me dar condições de focar somente no meu trabalho”, completou.
Sobre a montagem do elenco para a Copa Paulista, Wilson revelou que busca um time agressivo e protagonista. “Queremos uma equipe intensa, que proponha o jogo e saiba ser protagonista. Estamos no São José e não podemos deixar de assumir essa responsabilidade”, destacou.
O treinador também acredita que a identificação entre equipe e torcida será construída naturalmente. “Eu costumo dizer que quem motiva o torcedor é o que acontece dentro de campo. Temos que criar uma identidade que contagie positivamente a nossa torcida”, afirmou.
Objetivo é lutar pelo título
Embora reconheça o alto nível da Copa Paulista, Wilson não escondeu a ambição do São José para a competição. “Nossa primeira meta é a classificação, mas a meta final é a conquista. O papel do São José é conquistar”, declarou.
Por fim, o treinador reforçou o compromisso com o clube e a torcida. “Vou dar minha vida pelo São José. Estou muito feliz pela oportunidade e muito motivado para fazer um trabalho em que acredito”, concluiu.