Apresentado oficialmente como novo treinador do São José para a disputa da Copa Paulista nesta semana, Wilson Júnior afirmou que chega ao clube motivado para desenvolver um trabalho de longo alcance e conquistar a confiança da torcida por meio de resultados dentro de campo.

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O treinador retorna ao clube onde atuou como goleiro em 2003 e destacou a satisfação por voltar a uma casa que conhece bem. “Fiquei muito feliz de voltar. É uma casa que eu já conheço. É um privilégio terminar a carreira de jogador, seguir como treinador e depois retornar a clubes onde tive a oportunidade de atuar”, afirmou.