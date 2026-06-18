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URGENTE: Motociclista morre após acidente na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Corpo no local do acidente
Corpo no local do acidente

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Avenida Papa João Paulo I, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos, no fim da tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 17h20. A vítima chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por causa da ocorrência, o trânsito ficou complicado na região, especialmente no trecho onde houve o acidente. Motoristas que passavam pela avenida enfrentaram lentidão durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Até por volta das 18h15 o corpo permanecia no local.

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