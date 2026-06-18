Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Avenida Papa João Paulo I, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos, no fim da tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 17h20. A vítima chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por causa da ocorrência, o trânsito ficou complicado na região, especialmente no trecho onde houve o acidente. Motoristas que passavam pela avenida enfrentaram lentidão durante o atendimento da ocorrência.