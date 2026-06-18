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URGENTE: Homem fica gravemente ferido em acidente na zona de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem fica ferido em acidente
Homem fica ferido em acidente

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na Avenida Papa João Paulo I, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos, no fim da tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 17h20. O motociclista sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento no local.

Por causa da ocorrência, o trânsito ficou complicado na região, especialmente no trecho onde houve o acidente. Motoristas que passavam pela avenida enfrentaram lentidão durante o atendimento à vítima.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

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