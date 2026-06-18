Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na Avenida Papa João Paulo I, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos, no fim da tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 17h20. O motociclista sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento no local.

Por causa da ocorrência, o trânsito ficou complicado na região, especialmente no trecho onde houve o acidente. Motoristas que passavam pela avenida enfrentaram lentidão durante o atendimento à vítima.