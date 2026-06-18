Deflagrada pela Polícia Civil, a Operação Manuscrito terminou com a prisão de quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Litoral Norte. A ação, realizada nesta quinta-feira (18), teve diligências em Ubatuba e Caraguatatuba.
Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça após representação da Polícia Civil e manifestação favorável do Ministério Público. Dez mandados foram cumpridos em Ubatuba e seis em Caraguatatuba.
A operação mobilizou 65 policiais civis e 32 viaturas. Durante as ações, quatro pessoas foram presas, sendo três em flagrante e uma por mandado de prisão. Também foram apreendidos celulares, três rádios comunicadores, uma balança de precisão, dois veículos, mais de 2 kg de maconha, além de outros objetos de interesse para as investigações.
Policiais apreendem calibre 12
Em um dos endereços alvos da operação, no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12 com sinais de identificação suprimidos. O investigado A.L.N.N. foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. A arma foi apreendida e encaminhada para perícia.
Em Caraguatatuba, no bairro Cidade Jardim, L.A.R.X. também foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, no local foram encontradas cinco ampolas de esteroides anabolizantes, 2.074,72 gramas de maconha em uma estufa de cultivo, potes de vidro, apetrechos usados no preparo da droga e estojos de munições deflagradas.
Outro investigado, identificado como W.R.L., foi preso durante uma diligência após ser flagrado com porções de maconha, um celular, três rádios comunicadores, dinheiro em espécie e uma balança de precisão.
Procurado é preso pela polícia
Além das prisões em flagrante, os policiais capturaram G.P.G., que era considerado foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Fórum da Comarca de Paraty, no Rio de Janeiro. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional em Taubaté.
De acordo com a Polícia Civil, a Operação Manuscrito faz parte de uma etapa das investigações voltadas à identificação de integrantes de organizações criminosas, desarticulação de atividades ilícitas e coleta de provas para subsidiar novas medidas judiciais.
As investigações continuam sob sigilo.