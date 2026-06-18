Deflagrada pela Polícia Civil, a Operação Manuscrito terminou com a prisão de quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Litoral Norte. A ação, realizada nesta quinta-feira (18), teve diligências em Ubatuba e Caraguatatuba.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça após representação da Polícia Civil e manifestação favorável do Ministério Público. Dez mandados foram cumpridos em Ubatuba e seis em Caraguatatuba.

A operação mobilizou 65 policiais civis e 32 viaturas. Durante as ações, quatro pessoas foram presas, sendo três em flagrante e uma por mandado de prisão. Também foram apreendidos celulares, três rádios comunicadores, uma balança de precisão, dois veículos, mais de 2 kg de maconha, além de outros objetos de interesse para as investigações.