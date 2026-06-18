Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (18) por manter uma arara-canindé em cativeiro com documentação falsa no bairro Buquirinha, em São José dos Campos.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a equipe foi até o local após receber uma denúncia sobre a manutenção irregular de uma ave silvestre em uma residência. Ao chegar ao imóvel, os policiais fizeram contato com a moradora, que foi informada sobre a fiscalização.
Durante a vistoria, os agentes encontraram uma ave da espécie Ara ararauna, conhecida popularmente como arara-canindé. A proprietária apresentou uma nota fiscal referente ao animal, mas, segundo a polícia, o documento foi identificado como materialmente falso.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, onde a autoridade de plantão tomou conhecimento do caso e ratificou a prisão em flagrante. A suspeita permaneceu à disposição da Justiça.
Na esfera administrativa, a Polícia Militar Ambiental lavrou um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 10 mil, por manter em cativeiro espécime da fauna silvestre com documentação fraudada.
A ave será encaminhada ao Cetras/SP, unidade responsável pelo atendimento e destinação de animais silvestres.