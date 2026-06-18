Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (18) por manter uma arara-canindé em cativeiro com documentação falsa no bairro Buquirinha, em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a equipe foi até o local após receber uma denúncia sobre a manutenção irregular de uma ave silvestre em uma residência. Ao chegar ao imóvel, os policiais fizeram contato com a moradora, que foi informada sobre a fiscalização.

Durante a vistoria, os agentes encontraram uma ave da espécie Ara ararauna, conhecida popularmente como arara-canindé. A proprietária apresentou uma nota fiscal referente ao animal, mas, segundo a polícia, o documento foi identificado como materialmente falso.