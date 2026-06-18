A PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) ajuizou uma ação em que pede que sejam declarados inconstitucionais 13 cargos comissionados da Prefeitura de São José dos Campos, todos vinculados à Secretaria de Governança.

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Na ação, a PGJ argumenta que os cargos têm atribuições de natureza técnica, burocrática e operacional, sem exigência de confiança - ou seja, têm atribuições típicas de cargos de carreira, que deveriam ser preenchidos via concurso público e não por livre nomeação.