Uma carreta tombou após apresentar problemas mecânicos na tarde desta quarta-feira (17) e interditou por várias horas o acesso entre a Via Dutra e o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 14h22, no km 1 da rodovia SPI-117/060, administrada pela Ecovias Leste Paulista.
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De acordo com informações apuradas no local, o motorista da carreta Volvo VM 270 seguia no sentido norte quando o veículo apresentou uma falha mecânica. O condutor perdeu o controle da direção, atingiu uma placa de sinalização e o meio-fio, saiu da pista, desceu um talude e acabou tombando sobre a via.
Duas pessoas estavam na carreta no momento do acidente. Uma delas sofreu ferimentos leves, enquanto a outra saiu ilesa.
O tombamento provocou a interdição parcial da alça de acesso no sentido norte desde as 14h22 de quarta-feira. Entre 21h42 e 22h42, o acesso à Via Dutra precisou ser totalmente bloqueado para a realização da operação de destombamento do veículo.
Os trabalhos de remoção mobilizaram equipes especializadas durante toda a noite. O equipamento para o destombamento e o transbordo da carga chegou ao local às 18h18.
Pouco depois, às 20h50, um guincho pesado iniciou a avaliação da operação. A carreta foi destombada às 21h58, permanecendo no local até a chegada do recurso responsável pela retirada definitiva.
A remoção do veículo foi concluída às 1h59 desta quinta-feira (18), quando a seguradora providenciou a retirada da carreta e a liberação da via.
O acidente causou lentidão e exigiu atenção redobrada dos motoristas que utilizaram o acesso entre a Via Dutra e a SP-070 (Carvalho Pinto), um dos principais corredores viários da região de Taubaté.