Uma carreta tombou após apresentar problemas mecânicos na tarde desta quarta-feira (17) e interditou por várias horas o acesso entre a Via Dutra e o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 14h22, no km 1 da rodovia SPI-117/060, administrada pela Ecovias Leste Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações apuradas no local, o motorista da carreta Volvo VM 270 seguia no sentido norte quando o veículo apresentou uma falha mecânica. O condutor perdeu o controle da direção, atingiu uma placa de sinalização e o meio-fio, saiu da pista, desceu um talude e acabou tombando sobre a via.