O Vale do Paraíba registrou 8.076 violações de direitos de pessoas idosas entre janeiro e maio de 2026. Os dados são do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e abrangem os 39 municípios da região.

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Ao todo, foram registradas 1.378 denúncias. A partir delas, os órgãos responsáveis realizaram 890 atendimentos e identificaram 8.076 violações de direitos, como negligência, abuso psicológico, violência física e exploração financeira.