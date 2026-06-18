Concessionária responsável pela rodovia Presidente Dutra a RioSP está com oportunidades abertas para o cargo de Técnico de Manutenção de Equipamentos e Sistemas nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Roseira. Também haverá contratações em Guararema, Arujá, Paraty e Angra dos Reis.
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A empresa informou que busca profissionais com formação técnica completa nas áreas de elétrica, eletrônica, automação e controle ou telecomunicações, além de certificação NR 10 e CNH categoria B.
Entre as principais responsabilidades do cargo estão a execução de manutenções corretivas e preventivas em ativos de ITS (Sistema de Transporte Inteligente) e infraestrutura elétrica, garantindo a disponibilidade operacional dos equipamentos, além do registro e acompanhamento das atividades realizadas por meio do Sistema de Gestão de Manutenção.
Emprega Mais Vale
Como parte da estratégia de atração de talentos, a RioSP estará presente na Emprega Mais Vale, feira de empregos que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de julho, no shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, oferecendo aos candidatos a oportunidade de conhecer mais sobre a empresa, esclarecer dúvidas sobre as vagas e se conectar diretamente com a equipe de recrutamento.
“A concessionária reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, valorizando profissionais independentemente de cor, etnia, religião, idade, identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência”, informou a empresa.
Benefícios oferecidos
Assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte ou estacionamento no local, previdência privada, licença-maternidade de 180 dias e licença-paternidade de 20 dias, auxílio-creche, wellhub (Gympass), day off no aniversário, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), política de flexibilidade na jornada de trabalho, entre outros.
A RioSP faz parte de uma empresa presente em 13 estados brasileiros e que atua promovendo a mobilidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Os interessados devem enviar currículo para recrutamento.riosp@motiva.com.br com o assunto "Técnico de Manutenção de Equipamentos e Sistemas".