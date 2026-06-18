Concessionária responsável pela rodovia Presidente Dutra a RioSP está com oportunidades abertas para o cargo de Técnico de Manutenção de Equipamentos e Sistemas nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Roseira. Também haverá contratações em Guararema, Arujá, Paraty e Angra dos Reis.

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A empresa informou que busca profissionais com formação técnica completa nas áreas de elétrica, eletrônica, automação e controle ou telecomunicações, além de certificação NR 10 e CNH categoria B.