Um incêndio destruiu um veículo utilitário utilizado para o transporte de materiais recicláveis no início da tarde desta quinta-feira (18), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

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Durante a ocorrência, o proprietário do automóvel, um homem de 57 anos, sofreu um mal-estar provocado por um problema cardíaco e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.