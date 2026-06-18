Um incêndio destruiu um veículo utilitário utilizado para o transporte de materiais recicláveis no início da tarde desta quinta-feira (18), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
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Durante a ocorrência, o proprietário do automóvel, um homem de 57 anos, sofreu um mal-estar provocado por um problema cardíaco e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
A ocorrência foi registrada por volta das 12h05, na rua Marina Pedrina Pimenta, no bairro Praia das Palmeiras. Equipes da Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foram acionadas para combater as chamas.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo tomado pelo fogo. Antes da chegada da corporação, moradores da região já realizavam o combate inicial ao incêndio com o auxílio de um caminhão-pipa, evitando que as chamas se espalhassem para áreas próximas.
Vistoria no local
Após controlar a situação, os bombeiros fizeram uma vistoria na área para eliminar riscos e garantir a segurança do local. As causas do incêndio não foram informadas.
Durante o atendimento da ocorrência, o proprietário do veículo apresentou um mal-estar relacionado a um problema cardíaco. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos no local e, em seguida, encaminhou o homem para uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica.
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o prejuízo causado pelo incêndio.