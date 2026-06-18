A rodovia Presidente Dutra segue como a estrada mais perigosa do Vale do Paraíba. Levantamento do Infosiga 3.0, plataforma de estatísticas do Detran-SP, revela que a via registrou 78 mortes em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, liderando com folga o ranking das rodovias mais letais da região.
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Os dados abrangem o período entre julho de 2025 e maio de 2026 e mostram que 178 das 397 pessoas mortas em acidentes de trânsito perderam a vida em rodovias e estradas da região. O número representa cerca de 45% de todas as vítimas fatais.
Além da Via Dutra, a SP-055, que inclui trechos da Rio-Santos no Litoral Norte, aparece em segundo lugar entre as rodovias com maior número de vítimas, contabilizando 26 mortes. Na sequência estão a SP-062, conhecida como Estrada Velha Rio-São Paulo, com 18 mortes, e a SP-070 (Rodovia Carvalho Pinto), que registrou 15 vítimas fatais.
O ranking das dez rodovias com maior número de mortes no Vale do Paraíba é composto por:
Corredores viários
Os números reforçam a concentração de acidentes fatais nos principais corredores rodoviários que cruzam o Vale do Paraíba, especialmente na Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro e uma das rodovias com maior fluxo de veículos do país.
No período analisado, a região contabilizou 373 sinistros fatais, dentro de um total de 5.681 acidentes de trânsito. As rodovias foram responsáveis por 215 óbitos (54,2%) e as vias municipais por 162 mortes (40,8%).
A frota regional é de aproximadamente 1,05 milhão de veículos, resultando em um índice de 3,77 mortes para cada 10 mil veículos e uma taxa de 15,69 óbitos por 100 mil habitantes.
Outro dado que chama a atenção é o impacto financeiro dos acidentes. Segundo estimativa incorporada pelo Infosiga, os sinistros de trânsito geraram um custo de aproximadamente R$ 891,94 milhões ao sistema público de saúde e à sociedade durante o período analisado.
Jovens são principais vítimas
Os jovens continuam sendo as principais vítimas da violência no trânsito. As faixas etárias entre 25 e 29 anos e 20 a 24 anos concentraram o maior número de mortes, com 50 vítimas cada. A faixa de 45 a 49 anos registrou 38 mortes óbitos, depois a de 35 a 39 anos com 34.
“A distribuição dos registros exibe uma concentração maior em faixas etárias adultas e jovens adultas. Observa-se uma predominância do gênero masculino em diversas faixas etárias”, avaliou o Infosiga.
“A faixa etária de 25 a 29 anos apresenta um volume significativo de registros, especialmente entre o gênero masculino. Registros em faixas etárias mais avançadas também estão presentes.”
“A variação entre gêneros é notável em diferentes grupos etários, com o gênero masculino apresentando maior incidência em algumas faixas e o gênero feminino em outras. As faixas etárias mais jovens e as mais avançadas em anos contêm um número menor de registros”, completou.