A rodovia Presidente Dutra segue como a estrada mais perigosa do Vale do Paraíba. Levantamento do Infosiga 3.0, plataforma de estatísticas do Detran-SP, revela que a via registrou 78 mortes em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, liderando com folga o ranking das rodovias mais letais da região.

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Os dados abrangem o período entre julho de 2025 e maio de 2026 e mostram que 178 das 397 pessoas mortas em acidentes de trânsito perderam a vida em rodovias e estradas da região. O número representa cerca de 45% de todas as vítimas fatais.