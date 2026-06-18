O jogo entre Brasil e Haiti, nessa sexta-feira (19), terá transmissão em telões instalados na Praça Afonso Pena, no Centro de São José dos Campos. O evento terá início a partir das 19h. Válido pelo grupo C da Copa do Mundo, o jogo está marcado para 21h30 (horário de Brasília).

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A iniciativa é da Prefeitura de São José dos Campos, que informou que alguns serviços terão horário alterado (confira abaixo).