O jogo entre Brasil e Haiti, nessa sexta-feira (19), terá transmissão em telões instalados na Praça Afonso Pena, no Centro de São José dos Campos. O evento terá início a partir das 19h. Válido pelo grupo C da Copa do Mundo, o jogo está marcado para 21h30 (horário de Brasília).
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A iniciativa é da Prefeitura de São José dos Campos, que informou que alguns serviços terão horário alterado (confira abaixo).
Os torcedores poderão levar coolers para o local. Porém, por questões de segurança, não será permitida a entrada de recipientes de vidro, incluindo garrafas e vasilhas, para bebidas ou alimentos.
As equipes municipais de Mobilidade Urbana, Fiscalização, Saúde, Apoio Social, Urbam e GCM (Guarda Civil Municipal), junto às forças de segurança, estarão a postos durante o evento.
A iniciativa vai acontecer novamente no próximo jogo da Seleção Brasileira, dia 24 de junho.
Nos dias de jogos do Brasil estão previstos bloqueios viários e fiscalização não só na região central, próximo à Praça Afonso Pena, como também nos locais com maior incidência de ocorrências, especialmente aquelas relacionadas à perturbação do sossego, com foco em veículos com som alto e motos com escapamentos irregulares.
O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) também terá papel estratégico, contribuindo diretamente com o patrulhamento por meio do monitoramento de câmeras em todas as regiões da cidade, auxiliando as equipes de rua em ações preventivas e repressivas.
PEV
Atendimentos de serviços noturnos terão horário alterado, para não afetar a população nesta primeira fase da copa do mundo de futebol.
O PEV (Ponto de Entrega Voluntária) dos Campos dos Alemães, na Avenida dos Evangélicos, 601, na região sul, que atende até as 22h, vai fechar às 19h30 nesta sexta (19), adequando o horário da segunda rodada de jogos.
O serviço de Fumacê não irá ocorrer nesta sexta, retornando na segunda-feira (22).
Coleta de lixo
As equipes das coletas públicas vão iniciar as atividades às 15h30 - uma hora mais cedo do que o habitual. Com essa adequação, diversos setores devem ser concluídos integralmente dentro do período operacional, permitindo que os trabalhadores sejam liberados diretamente ao término do serviço para assistir a partida sem causar qualquer prejuízo à população.
A retomada das atividades de coletas comum e seletiva após o término do jogo ocorrerá apenas em caráter excepcional, caso alguma equipe não consiga concluir integralmente o setor dentro do horário programado. Nessa situação, os trabalhos serão finalizados após a partida, exclusivamente para garantir a conclusão de roteiros pendentes.
SERVIÇO
Transmissão dos jogos da Seleção na Copa
Local: Praça Afonso Pena, Centro
Horário: a partir das 19h
Entrada gratuita