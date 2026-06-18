A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por suposta violência política de gênero envolvendo uma vereadora de Guaratinguetá. O caso, que pode se enquadrar no artigo 326-B do Código Eleitoral, será encaminhado à Polícia Federal para análise sobre a competência da investigação.

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A vítima é a vereadora Tatiana Antunes (Republicanos), que compareceu ao 2º Distrito Policial de Guaratinguetá nessa quarta-feira (17) para denunciar uma série de episódios que, segundo seu relato, vêm ocorrendo de forma reiterada desde o início do mandato parlamentar.