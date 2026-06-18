Um homem ainda não identificado morreu após ser encontrado gravemente ferido na Rua Odete Pereira Braga, no bairro Três Marias, em Taubaté, na manhã desta quinta-feira (18).

A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 7h57 e encontrou a vítima caída em via pública, desacordada e sem documentos.

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