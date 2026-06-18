Um homem ainda não identificado morreu após ser encontrado gravemente ferido na Rua Odete Pereira Braga, no bairro Três Marias, em Taubaté, na manhã desta quinta-feira (18).
A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 7h57 e encontrou a vítima caída em via pública, desacordada e sem documentos.
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O homem chegou a ser socorrido com vida por uma equipe de resgate e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida.
Mistério sobre a causa da morte: tiro ou agressão?
Inicialmente, o boletim de ocorrência citou uma suspeita de ferimentos por disparo de arma de fogo. No entanto, após exames preliminares no local e no hospital, os médicos não constataram perfurações típicas de tiro de forma imediata.
A vítima apresentava lesões severas na região do rosto, compatíveis com agressão por objeto contundente (como uma pedra ou pedaço de madeira).
O que falta para esclarecer o crime?
A causa exata da morte depende do exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil também solicitou exames toxicológicos e a identificação datiloscópica (por meio das digitais), já que o homem não portava documentos.
A perícia técnica do IC (Instituto de Criminalística) isolou dois pontos de interesse na Rua Odete Pereira Braga, distantes cerca de 50 metros um do outro:
- Ponto 1: Local exato onde a vítima foi encontrada caída e agonizando.
- Ponto 2: Local que concentrava indícios materiais, incluindo um projétil, uma pedra e marcas de sangue no chão.
De acordo com o boletim de ocorrência, a distância entre os dois pontos sugere que a vítima foi agredida inicialmente no segundo ponto e tentou caminhar ou correr, caindo onde foi socorrida.
Câmera quebrada e buscas por testemunhas
A Polícia Militar realizou diligências "casa a casa" na região para tentar colher depoimentos, mas, até o momento do registro da ocorrência, nenhum morador soube informar a dinâmica do homicídio ou apontar suspeitos.
Os investigadores também identificaram uma câmera de monitoramento danificada na Rua José Cassiano, bem próxima à cena dos vestígios materiais. A Polícia Civil agora busca por outras câmeras de segurança do bairro Três Marias que possam ter registrado a movimentação de criminosos.
Drogas e objetos apreendidos
A UPA Central entregou à polícia os pertences que estavam com a vítima. Foram apreendidos:
- R$ 10 em espécie;
- 3 correntes;
- um maço de cigarros e um isqueiro;
- Papéis de seda;
- 8 pinos com cocaína.
Os objetos serão analisados pela equipe de investigação para determinar se a motivação do crime tem ligação com o tráfico de drogas ou se o homicídio foi motivado por outro fator.