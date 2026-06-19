O São José Rugby inicia neste sábado (20) sua caminhada no Super 12, principal campeonato de rúgbi 15 do país. A equipe joseense recebe o Indaiatuba Tornados às 10h30, no CT Ange Guimerá, em confronto válido pela rodada de abertura da competição nacional.
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O time do Vale do Paraíba chega embalado após a vitória por 60 a 10 sobre o Iguanas pelo Campeonato Paulista, resultado que deixou a equipe muito próxima de uma vaga nas semifinais estaduais. Agora, o foco passa a ser a disputa do torneio que reúne os principais clubes do rúgbi brasileiro.
Além da estreia nacional, a partida também marca o reencontro entre duas equipes que protagonizaram um confronto histórico nesta temporada. Pelo Campeonato Paulista, o Indaiatuba Tornados conquistou sua primeira vitória sobre o São José Rugby ao vencer por 25 a 24, de virada, no último lance da partida. O resultado encerrou uma longa sequência de triunfos joseenses no confronto direto.
Na edição de 2025 do Super 12, o São José Rugby teve sua melhor participação desde a conquista do título brasileiro em 2019. A equipe avançou ao Hexagonal Final após encerrar a primeira fase na quarta colocação geral. Já o Indaiatuba retorna à elite nacional depois de duas temporadas na divisão de acesso e busca consolidar sua permanência entre os principais clubes do país.
As duas equipes fazem parte do Grupo B, que também conta com Poli e Rio Branco. Os rivais paulistas se enfrentam no mesmo sábado, às 14h, na CEPEUSP, em São Paulo.
Como funciona o Super 12
O Super 12 reúne 12 equipes divididas em três grupos com quatro integrantes cada. Na primeira fase, os clubes disputam partidas em turno e returno dentro de suas respectivas chaves.
Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao Hexagonal Final, etapa que definirá os finalistas da competição. A grande decisão será realizada em jogo único, com mando de campo da equipe de melhor campanha.
Já os terceiros e quartos colocados seguem para a fase de Repescagem. Nessa etapa, 12 equipes serão distribuídas em três grupos regionalizados de quatro clubes. Os confrontos acontecerão em turno único, e os dois melhores de cada chave garantirão vaga na primeira divisão nacional da temporada de 2027.
Além do Grupo B, o torneio conta com o Grupo A, formado por Charrua-RS, Desterro-SC, Farrapos-RS e Joaca-SC, e o Grupo C, que reúne o atual campeão Jacareí Rugby, Nova Lima-MG, Pasteur e SPAC.