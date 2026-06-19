O São José Rugby inicia neste sábado (20) sua caminhada no Super 12, principal campeonato de rúgbi 15 do país. A equipe joseense recebe o Indaiatuba Tornados às 10h30, no CT Ange Guimerá, em confronto válido pela rodada de abertura da competição nacional.

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O time do Vale do Paraíba chega embalado após a vitória por 60 a 10 sobre o Iguanas pelo Campeonato Paulista, resultado que deixou a equipe muito próxima de uma vaga nas semifinais estaduais. Agora, o foco passa a ser a disputa do torneio que reúne os principais clubes do rúgbi brasileiro.