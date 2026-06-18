O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), disse que espera que os serviços municipais estejam em “pleno atendimento” nesta quinta-feira (18) após o encerramento da greve dos servidores municipais.
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A greve foi encerrada após 16 dias de paralisação. A votação pelo fim do movimento foi feita na tarde dessa quarta-feira (17). Na assembleia, os funcionários aprovaram a nova proposta da Prefeitura, apresentada em reunião que teve início pela manhã.
“Negociação encerrada com o Sindicato e com resposta positiva: proposta aprovada pelos servidores e fim da greve. Nossa expectativa é que amanhã [hoje] todos já estejam de volta ao trabalho, com os serviços em pleno atendimento”, disse Sérgio em publicação nas redes sociais.
Em vídeo, ele agradeceu os “servidores que continuaram nos seus postos de trabalho durante esse período”. “Queria agradecer também o sindicato e os servidores que votaram agora pelo fim da greve”, afirmou.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Taubaté informou que ainda não há um balanço sobre o pleno funcionamento dos serviços afetados pela greve, principalmente nas áreas de educação e saúde. A expectativa é que tudo esteja funcionando normalmente na cidade.
Serviços afetados em Taubaté
Sérgio cobrou que os servidores que estavam parados retomem o trabalho nesta quinta. “É importante para a gente essa retomada de serviço à população já no primeiro horário de trabalho”.
“A gente segue aqui olhando no olho com muita transparência, respeitando a delicada situação financeira do município e fazendo o máximo possível pelo servidor e para retomar os serviços para nossa cidade”, completou.
O prefeito ainda disse que seu gabinete “continua de portas abertas para o diálogo”. A Prefeitura informou que manterá reuniões mensais com o sindicato para apresentar a situação financeira do município e discutir pautas da categoria.
Prefeitura mudou a proposta de reajuste
Pela nova proposta da Prefeitura, que foi aprovada pelos servidores, o reajuste salarial será de 4,5%, sendo 2,5% na folha de dezembro desse ano e 2% somente em março de 2028.
Além disso, o aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56, que a Prefeitura havia proposto para entrar em vigor em setembro, passará a valer a partir de outubro. E, por fim, a administração municipal se comprometeu a não descontar os salários dos servidores que aderiram à greve.
A proposta aprovada é um meio-termo entre o que pedia o Sindicato dos Servidores e o que oferecia anteriormente a Prefeitura. A categoria pedia reajuste salarial de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que o funcionalismo não teve revisão dos vencimentos em 2025 e em 2026.
Já a Prefeitura havia proposto, antes, reajuste de apenas 2,5%, que seria aplicado somente a partir de 2027, sendo 1% na folha de janeiro e o restante na folha de março.
A greve dos servidores foi iniciada no dia 2 de junho. Com o fim da paralisação, os funcionários retornam ao trabalho nessa quinta-feira (18). Nesse intervalo, houve impacto em uma série de serviços, principalmente na saúde e na educação.
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