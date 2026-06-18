O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), disse que espera que os serviços municipais estejam em “pleno atendimento” nesta quinta-feira (18) após o encerramento da greve dos servidores municipais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A greve foi encerrada após 16 dias de paralisação. A votação pelo fim do movimento foi feita na tarde dessa quarta-feira (17). Na assembleia, os funcionários aprovaram a nova proposta da Prefeitura, apresentada em reunião que teve início pela manhã.