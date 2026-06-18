O Parque Vicentina Aranha abre as portas para a primeira exposição individual do artista joseense João Lima na cidade. Intitulada "Vim do Mundo, Tô no Mundo, Vou Pro Mundo", a mostra começa neste sábado (20), às 14h.
João apresenta três instalações multidisciplinares em alusão à migração entre as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. As obras combinam esculturas, pinturas, fotografias, vídeos e músicas.
O artista
Formado pela Faculdade de Belas Artes do Porto, em Portugal, João Lima desenvolve um sólido trabalho de pesquisa artística que conecta pintura, fotografia e música. Suas criações são frequentemente inspiradas nas paisagens nordestinas da Serra da Ibiapaba, região situada na divisa entre os estados do Ceará e do Piauí.
A temática da exposição está diretamente ligada à história pessoal do artista, que é filho de cearenses. Além das artes visuais, João Lima, que também é músico, realizará uma apresentação especial durante a abertura do evento.
O local escolhido para a estreia carrega simbolismo familiar. O pai de João esteve internado no complexo do Vicentina Aranha na época em que o espaço funcionava como um dos maiores sanatórios para o tratamento de tuberculose do país.
A mostra
A visita às instalações da mostra é gratuita das 10h às 16h, até 11 de julho. O parque fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.
Após encerrar a temporada no parque, a mostra seguirá em cartaz na cidade, sendo transferida para o Atelier De Etser.