O Parque Vicentina Aranha abre as portas para a primeira exposição individual do artista joseense João Lima na cidade. Intitulada "Vim do Mundo, Tô no Mundo, Vou Pro Mundo", a mostra começa neste sábado (20), às 14h.

João apresenta três instalações multidisciplinares em alusão à migração entre as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. As obras combinam esculturas, pinturas, fotografias, vídeos e músicas.

O artista

Formado pela Faculdade de Belas Artes do Porto, em Portugal, João Lima desenvolve um sólido trabalho de pesquisa artística que conecta pintura, fotografia e música. Suas criações são frequentemente inspiradas nas paisagens nordestinas da Serra da Ibiapaba, região situada na divisa entre os estados do Ceará e do Piauí.