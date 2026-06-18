Um homem de 51 anos escapou de uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (17), em Pindamonhangaba, após ser baleado e dirigir até uma base da GCM (Guarda Civil Metropolitan) em busca de socorro. A vítima conseguiu chegar ao local ferida e pediu ajuda aos agentes, que acionaram reforço policial e evitaram um novo ataque.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 23h e é investigado como tentativa de homicídio qualificado. A vítima foi identificada como um mecânico de refrigeração.
Guardas municipais relataram que estavam de serviço na base localizada no Residencial Vale das Acácias, antiga instalação da Polícia Militar, quando perceberam um carro vermelho buzinando de forma insistente em frente ao portão. Ao abrirem o acesso, o motorista desembarcou desesperado, afirmando que estavam tentando matá-lo e que havia sido atingido por disparos de arma de fogo.
Os agentes levaram imediatamente a vítima para o interior da base e solicitaram apoio pelo sistema de rádio e por telefone. Após estabilizar a situação, os guardas verificaram o veículo utilizado pelo homem e constataram cerca de sete perfurações provocadas por tiros.
Suspeito aponta arma em carro
Enquanto a ocorrência ainda estava em andamento, a vítima reconheceu o carro utilizado pelos criminosos, descrito como um Ford Focus cinza, que voltou a se aproximar da base. Segundo o registro policial, um dos ocupantes apareceu com uma arma apontada para fora da janela do passageiro.
Diante da ameaça iminente, um dos guardas sacou sua pistola e efetuou um disparo defensivo antes que os suspeitos conseguissem realizar um novo ataque. Os criminosos aceleraram o veículo e fugiram do local, sem serem identificados.
A Polícia Civil apurou que a tentativa de homicídio começou na residência da vítima, na Avenida das Orquídeas, no Residencial Vale das Acácias, quando ela guardava o carro na garagem. O homem conseguiu fugir dirigindo até a base da GCM, onde recebeu atendimento inicial.
Marca de tiro na casa da vítima
No endereço da residência, os policiais encontraram uma marca de tiro no portão de um imóvel vizinho, além de cápsulas e projéteis. A perícia foi acionada e realizou os levantamentos técnicos no local.
Durante as diligências, investigadores também identificaram câmeras de monitoramento em imóveis próximos, que poderão auxiliar na identificação dos autores. Segundo a Polícia Civil, também existem câmeras na base da antiga Polícia Militar, cujas imagens deverão ser analisadas.
A arma utilizada pelo guarda municipal, bem como carregador, munições e cápsulas deflagradas, foram apreendidos para perícia, conforme determina o procedimento em ocorrências com disparo de arma de fogo por agente de segurança.
A vítima sofreu um ferimento na região do tórax, aparentemente superficial e sem indícios de transfixação. O estado de saúde não foi informado oficialmente.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e será investigado pelo 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.