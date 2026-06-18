Um homem de 51 anos escapou de uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (17), em Pindamonhangaba, após ser baleado e dirigir até uma base da GCM (Guarda Civil Metropolitan) em busca de socorro. A vítima conseguiu chegar ao local ferida e pediu ajuda aos agentes, que acionaram reforço policial e evitaram um novo ataque.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 23h e é investigado como tentativa de homicídio qualificado. A vítima foi identificada como um mecânico de refrigeração.