O administrador da página policial GPN, Pedro Paulo Portinari, de 49 anos, afirmou estar bem após relatar ter sido vítima de sequestro e cárcere privado em São José dos Campos. O caso aconteceu nesta segunda-feira (16) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em entrevista a OVALE, Portinari falou pela primeira vez após conseguir escapar dos criminosos. “Agora estou bem. Eu fui vítima de um sequestro, já está sendo investigado. Graças a Deus estou bem”, declarou.