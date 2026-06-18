Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após invadir as instalações da TV Cidade Jacareí, no bairro Vila Denise, e tentar furtar cabos elétricos utilizados pela emissora. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (18).
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O suspeito foi localizado por uma equipe de vigilância, escondido na laje do prédio, fingindo dormir com fios enrolados junto ao corpo.
De acordo com o boletim de ocorrência, a empresa de segurança responsável pelo monitoramento do local foi acionada após disparos do sistema de alarme. Na primeira verificação, nada foi constatado. No entanto, um novo alerta na rede elétrica levou um vigilante a retornar ao imóvel, onde encontrou sinais de invasão e identificou um homem na estrutura do telhado.
Durante a invasão, ele quebrou encanamentos, causando inundação e danos a equipamentos de transmissão. Também foram constatados cortes na rede elétrica do estabelecimento.
Com ele foram apreendidos uma mochila e duas chaves de fenda. A Polícia Militar foi acionada para apoiar a abordagem e condução do homem à delegacia.
O caso foi registrado como furto qualificado. O autor foi preso e ficou à disposição da Justiça.