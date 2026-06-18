Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após invadir as instalações da TV Cidade Jacareí, no bairro Vila Denise, e tentar furtar cabos elétricos utilizados pela emissora. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi localizado por uma equipe de vigilância, escondido na laje do prédio, fingindo dormir com fios enrolados junto ao corpo.