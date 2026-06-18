Um caminhão carregado de mármore tombou na Via Dutra, no km 136, trecho de São José dos Campos, sentido São Paulo.

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A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (18), sob condição de intensa neblina.