18 de junho de 2026
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ACIDENTE

Caminhão carregado de mármore tomba na Via Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Acidente com caminhão carregado de mármore
Acidente com caminhão carregado de mármore

Um caminhão carregado de mármore tombou na Via Dutra, no km 136, trecho de São José dos Campos, sentido São Paulo.

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A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (18), sob condição de intensa neblina.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e não há informações sobre feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há aproximadamente 2 km de congestionamento no local.

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