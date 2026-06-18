A Embraer assinou um novo contrato de longa duração com a FAB (Força Aérea Brasileira) para o fornecimento de soluções de suporte à frota de aeronaves KC-390 Millennium. O acordo reforça a parceria entre a Embraer e a FAB, com foco em apoiar a disponibilidade operacional da plataforma multimissão. O valor do negócio não foi divulgado.

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Segundo a Embraer, o contrato contempla suporte completo para a frota de aeronaves KC-390, incluindo as aeronaves já em serviço e unidades que ainda serão entregues.