A Embraer assinou um novo contrato de longa duração com a FAB (Força Aérea Brasileira) para o fornecimento de soluções de suporte à frota de aeronaves KC-390 Millennium. O acordo reforça a parceria entre a Embraer e a FAB, com foco em apoiar a disponibilidade operacional da plataforma multimissão. O valor do negócio não foi divulgado.
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Segundo a Embraer, o contrato contempla suporte completo para a frota de aeronaves KC-390, incluindo as aeronaves já em serviço e unidades que ainda serão entregues.
“A assinatura deste contrato reforça o compromisso da Força Aérea Brasileira com a prontidão operacional e a disponibilidade de sua frota. Por meio desse acordo, asseguramos o suporte necessário para a manutenção e a sustentação logística do KC-390 Millennium, aeronave estratégica para a mobilidade, a defesa e a capacidade de resposta rápida do país”, disse o tenente-brigadeiro do ar Valter Malta, comandante-geral de Apoio da Força Aérea Brasileira.
“Estamos muito satisfeitos em assinar esse contrato com a FAB. Este acordo reafirma o compromisso de décadas da Embraer em apoiar a Força Aérea Brasileira com soluções completas de suporte de nível mundial, com foco em altos níveis de disponibilidade e eficiência operacional para toda a frota do KC-390 Millennium”, afirmou Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.
Segundo a Embraer, o contrato oferece um conjunto de serviços de suporte, que abrangem reparo e manutenção de componentes, fornecimento de peças, serviços de engenharia e publicações técnicas, além de serviços adicionais voltados ao atendimento de eventos emergenciais. O escopo foi estruturado para apoiar a eficiência logística, a previsibilidade operacional e a rapidez na resposta às demandas da FAB.
Além da FAB, a plataforma multimissão já foi selecionada pelas forças aéreas de Portugal, Hungria, República da Coreia, Países Baixos, Áustria, República Tcheca, Uzbequistão, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia e Lituânia. O KC-390 Millennium oferece capacidade, confiabilidade, versatilidade e desempenho incomparáveis para atender às necessidades táticas e estratégicas das forças aéreas em todo o mundo.