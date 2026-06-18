18 de junho de 2026
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ALUMÍNIO

Programa oferece US$ 27 mil para inovação industrial em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Ardagh Open Innovation está com inscrições abertas
Ardagh Open Innovation está com inscrições abertas

A Ardagh Metal Packaging, em parceria com o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, abriu as inscrições para o programa Ardagh Open Innovation, iniciativa que vai destinar até US$ 27 mil por projeto para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à indústria de embalagens de alumínio. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de julho.

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O programa

A Ardagh Metal Packaging, em parceria com o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, abriu as inscrições para o programa Ardagh Open Innovation, iniciativa que vai direcionar até US$ 27 mil por projeto para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à indústria de embalagens de alumínio. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de julho.

O programa visa identificar, selecionar e apoiar o desenvolvimento de PoCs (Provas de Conceito) para solucionar desafios da indústria, conectando startups, empresas, universidades e institutos de pesquisa. A proposta é estimular projetos que contribuam para a eficiência, a qualidade dos processos e a sustentabilidade na produção de embalagens de alumínio.

Desafios 

Nesta edição, o Ardagh Open Innovation apresenta três desafios principais:

  • Aprimorar a inspeção de latas e paletes por meio de sistemas de visão, aumentando a confiabilidade dos processos e reduzindo riscos operacionais;

Desenvolver sistemas inteligentes para monitorar e otimizar os processos de lubrificação e lavagem de latas, reduzindo o consumo de insumos e melhorando a qualidade do produto;

  • Criar soluções para otimizar a secagem e a cura de verniz em fornos industriais, elevando a eficiência energética e a produtividade.

    • Como funciona

    A jornada será composta por etapas de seleção, entrevistas, Pitch Day, imersão e experimentação das soluções. O processo será concluído com um Demo Day, quando os participantes apresentarão os resultados para um comitê formado por especialistas da Ardagh e do PIT.

    Além do aporte financeiro, os projetos selecionados terão acesso à infraestrutura da Ardagh, mentorias técnicas e de negócios e poderão estabelecer futuras parcerias comerciais com a companhia.

    Quem pode participar

    Podem participar startups, empresas, universidades e institutos de pesquisa, nacionais ou internacionais, com pelo menos um ano de existência e estrutura técnico-operacional mínima. Também serão aceitas propostas apresentadas em conjunto por diferentes organizações.

    Como se inscrever

    As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 20 de julho por meio da plataforma do programa:

    Ardagh Open Innovation

    A avaliação das propostas começa em julho. As entrevistas e o Pitch Day acontecem em agosto, enquanto as Provas de Conceito terão início em 15 de setembro. A apresentação dos resultados está prevista para janeiro de 2027.

    Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3878-9500 ou pelo e-mail inovacaoaberta@pitsjc.org.br.

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