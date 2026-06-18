A Ardagh Metal Packaging, em parceria com o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, abriu as inscrições para o programa Ardagh Open Innovation, iniciativa que vai destinar até US$ 27 mil por projeto para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à indústria de embalagens de alumínio. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de julho.
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O programa
A Ardagh Metal Packaging, em parceria com o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, abriu as inscrições para o programa Ardagh Open Innovation, iniciativa que vai direcionar até US$ 27 mil por projeto para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à indústria de embalagens de alumínio. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de julho.
O programa visa identificar, selecionar e apoiar o desenvolvimento de PoCs (Provas de Conceito) para solucionar desafios da indústria, conectando startups, empresas, universidades e institutos de pesquisa. A proposta é estimular projetos que contribuam para a eficiência, a qualidade dos processos e a sustentabilidade na produção de embalagens de alumínio.
Desafios
Nesta edição, o Ardagh Open Innovation apresenta três desafios principais:
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Aprimorar a inspeção de latas e paletes por meio de sistemas de visão, aumentando a confiabilidade dos processos e reduzindo riscos operacionais;
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Desenvolver sistemas inteligentes para monitorar e otimizar os processos de lubrificação e lavagem de latas, reduzindo o consumo de insumos e melhorando a qualidade do produto;
Criar soluções para otimizar a secagem e a cura de verniz em fornos industriais, elevando a eficiência energética e a produtividade.
Como funciona
A jornada será composta por etapas de seleção, entrevistas, Pitch Day, imersão e experimentação das soluções. O processo será concluído com um Demo Day, quando os participantes apresentarão os resultados para um comitê formado por especialistas da Ardagh e do PIT.
Além do aporte financeiro, os projetos selecionados terão acesso à infraestrutura da Ardagh, mentorias técnicas e de negócios e poderão estabelecer futuras parcerias comerciais com a companhia.
Quem pode participar
Podem participar startups, empresas, universidades e institutos de pesquisa, nacionais ou internacionais, com pelo menos um ano de existência e estrutura técnico-operacional mínima. Também serão aceitas propostas apresentadas em conjunto por diferentes organizações.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 20 de julho por meio da plataforma do programa:
A avaliação das propostas começa em julho. As entrevistas e o Pitch Day acontecem em agosto, enquanto as Provas de Conceito terão início em 15 de setembro. A apresentação dos resultados está prevista para janeiro de 2027.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3878-9500 ou pelo e-mail inovacaoaberta@pitsjc.org.br.