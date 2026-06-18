A Ardagh Metal Packaging, em parceria com o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, abriu as inscrições para o programa Ardagh Open Innovation, iniciativa que vai destinar até US$ 27 mil por projeto para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à indústria de embalagens de alumínio. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de julho.

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O programa

A Ardagh Metal Packaging, em parceria com o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, abriu as inscrições para o programa Ardagh Open Innovation, iniciativa que vai direcionar até US$ 27 mil por projeto para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à indústria de embalagens de alumínio. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de julho.