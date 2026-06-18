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CINEMA E MÚSICA

Jacareí tem sessão de cinema gratuita com orquestra ao vivo

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Teatro Ariano Suassuna exibe Central do Brasil ao som da Orquestra de Câmara ALMAI-SP
Teatro Ariano Suassuna exibe Central do Brasil ao som da Orquestra de Câmara ALMAI-SP

O Teatro Ariano Suassuna, em Jacareí, apresenta o clássico do cinema nacional 'Central do Brasil' em formato de cine concerto, com a trilha sonora executada ao vivo pela Orquestra de Câmara ALMAI-SP, sob a regência do maestro Flávio Lago.

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A entrada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados ao Programa Sesc Mesa Brasil, considerado a maior rede de bancos de alimentos da América Latina.

Cine Concerto

Lançado em 1998, o longa-metragem 'Central do Brasil' tem como protagonista a atriz Fernanda Montenegro.  Na trama, ela interpreta Dora, uma mulher que escreve cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Após a morte de uma de suas clientes, ela acolhe o menino Josué e parte com ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai que o garoto nunca conheceu.

Reconhecida por seus projetos de difusão da música clássica e pela integração com outras linguagens artísticas, a Orquestra de Câmara ALMAI-SP será responsável por dar ainda mais emoção à projeção, executando ao vivo toda a trilha sonora do filme.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sesc São José dos Campos, a Prefeitura Municipal de Jacareí e o Sincomércio.

Como assistir

O evento acontece no sábado (20), às 19h, no Teatro Ariano Suassuna, localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, nº 3595, Jardim Marcondes, em Jacareí.

A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível entregue na bilheteria. As vagas são limitadas.

Classificação indicativa: 12 anos.

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