O Teatro Ariano Suassuna, em Jacareí, apresenta o clássico do cinema nacional 'Central do Brasil' em formato de cine concerto, com a trilha sonora executada ao vivo pela Orquestra de Câmara ALMAI-SP, sob a regência do maestro Flávio Lago.

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A entrada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados ao Programa Sesc Mesa Brasil, considerado a maior rede de bancos de alimentos da América Latina.

Cine Concerto