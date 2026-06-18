Diante do frio que atinge o estado de São Paulo nesta semana, a Defesa Civil Estadual instituiu uma política pública permanente voltada ao apoio dos municípios no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade durante períodos de baixas temperaturas.
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A iniciativa estabelece critérios para o fornecimento dos Kits de Acolhimento em Baixas Temperaturas, compostos por cama dobrável, colchão, travesseiro, cobertor e roupa de cama, destinados à estruturação de abrigos emergenciais para atendimento da população mais exposta aos riscos do frio intenso.
Segundo o órgão, a medida representa um avanço e amplia a capacidade de prevenção e proteção da vida diante dos impactos dos eventos climáticos extremos. Além das ações tradicionalmente associadas a enchentes, deslizamentos e incêndios, o Estado passa a contar com uma política específica para apoiar os municípios na proteção de pessoas em situação de rua, idosos, crianças e demais grupos vulneráveis durante períodos de queda acentuada de temperatura.
“A nova regulamentação também fortalece a preparação municipal, uma vez que os kits serão disponibilizados mediante apresentação de plano de contingência para enfrentamento das baixas temperaturas, estimulando o planejamento prévio e a integração entre os órgãos locais de proteção e assistência social”, informou a Defesa Civil.
Baixas temperaturas no estado
A criação da política ocorre em um momento de atenção para as baixas temperaturas no Estado. Diante da previsão de frio intenso, o Governo de São Paulo mobilizou nesta semana diversas ações de proteção social, incluindo a ativação do Abrigo Solidário na Estação Pedro 2º, na capital paulista.
Os kits já estão disponíveis nos depósitos logísticos da Defesa Civil do Estado e podem ser solicitados pelos municípios para apoiar a implantação de abrigos emergenciais, respeitando as necessidades e características de cada localidade.
A iniciativa reforça o compromisso da Defesa Civil do Estado de São Paulo com a adaptação aos eventos climáticos extremos, o fortalecimento da prevenção e a proteção da vida da população mais vulnerável.
“A proteção da vida é a principal missão da Defesa Civil. Com essa iniciativa, fortalecemos a capacidade dos municípios de acolher e proteger a população mais vulnerável durante os períodos de frio intenso”, disse o coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
"Estamos transformando uma ação de resposta em uma política permanente de preparação e prevenção, garantindo que as cidades estejam mais estruturadas para enfrentar os impactos dos eventos climáticos extremos."