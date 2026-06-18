Diante do frio que atinge o estado de São Paulo nesta semana, a Defesa Civil Estadual instituiu uma política pública permanente voltada ao apoio dos municípios no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade durante períodos de baixas temperaturas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa estabelece critérios para o fornecimento dos Kits de Acolhimento em Baixas Temperaturas, compostos por cama dobrável, colchão, travesseiro, cobertor e roupa de cama, destinados à estruturação de abrigos emergenciais para atendimento da população mais exposta aos riscos do frio intenso.