Um homem de 47 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) por furto de fios em igreja de Taubaté, após ser abordado com cerca de 100 metros de fios de energia na Estrada do Pinhão, no bairro Aeroporto, à 1h10 desta quinta-feira (18). O material foi avaliado em R$ 180. A Polícia Civil instaurou inquérito e requisitou perícia no imóvel da Congregação Cristã do Brasil, na rua Cardoso Ribeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada no plantão policial como crime consumado, com enquadramento na subtração de fios, cabos ou equipamentos usados em energia elétrica, telefonia, dados e outros serviços essenciais.
De acordo com o boletim, guardas civis municipais faziam patrulha de rotina pela Estrada do Pinhão no momento em que viram o homem na via pública. Ele carregava uma sacola plástica com volume expressivo e peso aparente, fato que motivou a abordagem.
Durante a revista, os agentes localizaram cerca de 100 metros de fios de energia elétrica. Questionado sobre a origem do material, o suspeito confessou que havia retirado os fios de um galpão abandonado e indicou o imóvel pertencente à Congregação Cristã do Brasil como local do furto.
O que foi encontrado dentro da sacola?
A GCM encontrou aproximadamente 100 metros de fios de energia, sem marca informada, avaliados em R$ 180. O material foi apreendido e vinculado ao imóvel da igreja. O valor do fio não resume o impacto do crime, pois a reposição da rede, o reparo do imóvel e eventual interrupção de energia costumam gerar prejuízo maior que o preço do cobre ou do cabo.
Após a abordagem, os agentes foram ao endereço indicado e usaram o telefone disponível na fachada do estabelecimento para chamar o representante da igreja. Ele compareceu ao local e confirmou que o imóvel havia sido alvo de arrombamento.
O boletim aponta que cadeados do portão de acesso, do portão interno do corredor e a porta do salão principal da igreja foram violados. Os fios de energia foram retirados desse ponto. A Polícia Civil determinou a expedição de requisição de perícia técnica para o local dos fatos.
No caso do bairro Aeroporto, a autoridade policial considerou configurado o estado de flagrante, decretou a prisão em flagrante delito, determinou o indiciamento formal e deixou de arbitrar fiança criminal na delegacia. O caso ficou como BO para flagrante e teve inquérito policial instaurado.
O que acontece com o preso
O procedimento segue para comunicação à Justiça e demais atos legais. A Polícia Civil também juntará oitivas, documentos e o resultado da perícia técnica. A defesa poderá se manifestar nos autos, e o Judiciário decidirá sobre a situação do indiciado, inclusive eventual manutenção da prisão ou aplicação de medida diversa.
Para a igreja, o próximo passo é comprovar os danos, recuperar ou substituir a fiação e restabelecer a segurança do imóvel. Para moradores e comerciantes da região, a orientação é acionar a polícia ao notar corte de cabos, pessoas com sacolas volumosas, ferramentas em pontos de rede ou movimentação em imóveis fechados. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181, e flagrantes devem ser comunicados pelo 190.