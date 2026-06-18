Um homem de 47 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) por furto de fios em igreja de Taubaté, após ser abordado com cerca de 100 metros de fios de energia na Estrada do Pinhão, no bairro Aeroporto, à 1h10 desta quinta-feira (18). O material foi avaliado em R$ 180. A Polícia Civil instaurou inquérito e requisitou perícia no imóvel da Congregação Cristã do Brasil, na rua Cardoso Ribeiro.

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A ocorrência foi registrada no plantão policial como crime consumado, com enquadramento na subtração de fios, cabos ou equipamentos usados em energia elétrica, telefonia, dados e outros serviços essenciais.