Um homem de 51 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio no Vale das Acácias, em Pindamonhangaba, na noite de quarta-feira (17). O carro dele foi atingido por disparos de arma de fogo. O homem buscou socorro em uma base usada pela Polícia Militar. Os suspeitos fugiram em um Ford Focus cinza e não haviam sido identificados até o registro da ocorrência.
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O caso foi registrado como tentativa de homicídio. O ataque teve início na Avenida das Orquídeas, perto da casa do homem baleado, e se estendeu até a base da PM, onde ele pediu ajuda.
De acordo com o boletim, guardas civis municipais estavam em serviço na base da região do Vale das Acácias quando viram um veículo vermelho na via pública. O carro buzinava de forma insistente e o ocupante aparentava pedir socorro. Após a abertura do portão, o homem desceu em estado de desespero e disse que pessoas tentavam matá-lo.
A vítima foi levada para dentro da base. Os guardas solicitaram apoio por rádio e também fizeram contato telefônico para pedir reforço policial. O homem apresentava lesão na região torácica, em princípio superficial e sem sinal de transfixação, conforme o relato incluído no BO.
Vítima chegou até a base da PM
O homem chegou em um Ford Fiesta vermelho. O boletim aponta que ele buscou a base após ser atacado por disparos de arma de fogo. A apuração inicial indica que a ação começou na Avenida das Orquídeas, no momento em que a vítima colocava o veículo na garagem de sua residência.
Após a vítima entrar na base, os guardas foram até o carro para verificar a situação. Nesse momento, constataram cerca de sete perfurações compatíveis com tiros no veículo.
Por causa dessa constatação, a Polícia Militar recebeu novo acionamento para apoio à ocorrência.
Sete disparos atingiram o veículo
O boletim cita aproximadamente sete perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo no carro da vítima. Também houve apreensão de sete estojos de munição 9 mm e três projéteis deflagrados. O material deve passar por análise pericial para auxiliar a investigação.
Esse tipo de exame pode indicar trajetória, calibre, distância aproximada e compatibilidade entre cápsulas, projéteis e armas. A perícia também pode ajudar a verificar se os disparos vieram de um único ponto ou de mais de uma posição durante a ação criminosa.
Durante a verificação do carro da vítima, o homem baleado teria visto o veículo usado pelos autores do ataque se aproximar da base. O automóvel foi descrito como um Ford Focus cinza, sem dados sobre a placa. O BO relata que um dos ocupantes estava no banco do passageiro e portava uma arma de fogo com o braço para fora do carro.
Diante da iminente agressão, um guarda civil municipal sacou a arma funcional e realizou disparo defensivo, de acordo com o registro policial. Após isso, os ocupantes do Ford Focus aceleraram e fugiram do local. Viaturas chegaram depois, mas os suspeitos já tinham deixado a região.
Veículo usado pelos suspeitos
O veículo citado no boletim é um Ford Focus cinza. O registro não informa a placa. A identificação do carro, de seus ocupantes e da rota de fuga deve ser um dos pontos centrais da investigação da Polícia Civil.
O armamento usado pelo GCM, suas munições e as cápsulas recolhidas foram apreendidos. O boletim também registra uma pistola Taurus calibre .380 pertencente à Guarda Civil Municipal de Pindamonhangaba e material balístico associado à ocorrência.
A investigação deve cruzar depoimentos, imagens, perícia no carro, exame do local e análise dos objetos apreendidos. A Polícia Civil também registrou que todos os envolvidos ouvidos tiveram depoimentos gravados por sistema audiovisual.
Câmeras residenciais foram identificadas na Avenida das Orquídeas, segundo o boletim. O registro também aponta que câmeras da base estariam em operação, mas o servidor com acesso às imagens não estava no local no momento dos fatos.
As imagens podem mostrar a chegada dos suspeitos, o trajeto do Ford Focus cinza, a dinâmica dos disparos e a fuga. Em investigações de tentativa de homicídio, esse tipo de prova costuma ser decisivo para confirmar horários, veículos e características dos autores.