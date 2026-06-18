Um homem de 51 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio no Vale das Acácias, em Pindamonhangaba, na noite de quarta-feira (17). O carro dele foi atingido por disparos de arma de fogo. O homem buscou socorro em uma base usada pela Polícia Militar. Os suspeitos fugiram em um Ford Focus cinza e não haviam sido identificados até o registro da ocorrência.

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O caso foi registrado como tentativa de homicídio. O ataque teve início na Avenida das Orquídeas, perto da casa do homem baleado, e se estendeu até a base da PM, onde ele pediu ajuda.