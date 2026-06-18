18 de junho de 2026
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OPERAÇÃO INTEGRA

Operação com 3,6 mil policiais prende 336 criminosos em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP-SP
Operação Integra atuou na capital, interior e Região Metropolitana de São Paulo
Operação Integra atuou na capital, interior e Região Metropolitana de São Paulo

Uma ação integrada entre as forças de segurança do estado de São Paulo resultou na prisão de 336 criminosos e procurados pela Justiça, além da apreensão de drogas, celulares e armas.

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A Operação Integra foi realizada na terça-feira (17). Houve a mobilização de 3,6 mil policiais militares, civis e guardas municipais, com apoio de drones e helicópteros no interior, na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.

No total, a Polícia Militar realizou 126 prisões em flagrante. A Polícia Civil prendeu 145 procurados pela Justiça em cumprimento de mandados, outros 65 em flagrante e apreendeu 42 adolescentes infratores.

Além das prisões, foram apreendidos 34 celulares, três armas de fogo e mais de 10,7 quilos de drogas.

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