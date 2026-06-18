Uma ação integrada entre as forças de segurança do estado de São Paulo resultou na prisão de 336 criminosos e procurados pela Justiça, além da apreensão de drogas, celulares e armas.

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A Operação Integra foi realizada na terça-feira (17). Houve a mobilização de 3,6 mil policiais militares, civis e guardas municipais, com apoio de drones e helicópteros no interior, na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.