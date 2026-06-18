Um recepcionista de 26 anos foi agredido por um hóspede de 42 anos dentro de hotel na região nobre de São José dos Campos, na avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Alvorada, às 2h10 desta quinta-feira (18).

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A Polícia Militar apreendeu um canivete com vestígios de sangue. O caso foi registrado como lesão corporal e o autor foi liberado após assinar termo de compromisso.