A cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou a menor temperatura do estado de São Paulo nesta quinta-feira (18), segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O município marcou 4,3°C.
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Não foi o frio mais intenso em Campos neste ano. A cidade já havia registrado 2,1°C em 12 de maio, marca que permanece como a menor do ano no município. Na época, houve registro de geada na Serra da Mantiqueira.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, as temperaturas permanecem baixas durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, principalmente nas regiões da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e interior paulista, mas entram em gradual elevação durante a tarde.
Além de Campos, São José dos Campos e São Luiz do Paraitinga estão entre as cidades paulistas com as temperaturas mais baixas.
Em São Luiz do Paraitinga, a estação do Inmet marcou 6,4°C nesta quinta. O recorde de frio da cidade em 2026 segue sendo 5,8°C, registrado em 7 de maio.
São José dos Campos marcou 7ºC de temperatura mínima nesta quinta, de acordo com a Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica).